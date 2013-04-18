Создание шаблона для Joomla 3

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки144 просмотра

Создать шаблон для Joomla 3 что бы он был полностью похож на сайт http://basmanbank.ru/

Все картинки что в данный момент используются на сайте я предоставлю, верхнее меню можно

переделать, главное что бы из дизайна не "выпадал".

Joomla
12 лет назад
Basmanbank
Александр 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
12 лет назад
$400
7 дней
Все прошло отлично. Задание было четким. С оплатой никаких проблем.

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
12 лет назад