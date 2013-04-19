Перенести сверстанный сайт на WP

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Закрыт4 заявки157 просмотров

Есть два сайта - lpwp.ru и direct.lpwp.ru -

нужно из нех сделать сайты на WP.

WordPress
12 лет назад
eugeneA
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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