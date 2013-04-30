Ищем разработчика портала на Drupal 7. Сайт будет состоять из следующих функциональных элементов: * Модуль календаря событий * Рассылка новостей * Социальная сеть (аккаунты пользователей, личные сообщения, добавления в друзья, группы ...
Изменить телефоны в шапке
Вместо текущих телефонов поставить один номер (скажу какой):
И подпись снизу "без выходных"
(у мосгейтса справа) Телефон делаем не картинкой,
а текстом.
сайты:
Ваши предложения по цене и срокам?
Предпочтение тому, кто сделает быстро
Выбранный исполнитель
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