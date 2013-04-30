Изменить телефоны в шапке

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Завершен9 заявок238 просмотров

Вместо текущих телефонов поставить один номер (скажу какой):

И подпись снизу "без выходных"

(у мосгейтса справа) Телефон делаем не картинкой,

а текстом.

сайты:

alumarket.ru

mosgates.ru

Ваши предложения по цене и срокам?

Предпочтение тому, кто сделает быстро

12 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена
+1

Заявки фрилансеров

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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