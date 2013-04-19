Joоmla переделать галерею в jquery

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки101 просмотр

Переделать то что отображает mod_аdхmlgаllery на сайте из флеша в jquery. Оплата Я/Д

jQuery
12 лет назад
trusak
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров