Настройка шаблона сайта под Битрикс

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки141 просмотр

Задание: подключить и настроить шаблон (готовая верстка) к CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»

верстка - страницы:

http://thedad.ru/index.html

http://thedad.ru/item.html

http://thedad.ru/catalog.html

Пример работы (как должен выглядеть и работать завершенный проект): http://kupirubashku.ru

12 лет назад
devopt
Андрей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров