Нужны доработки по сайту на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок162 просмотра

Нужно в готовом сайте сделать некоторые правки в структуре панелей меню, правки внешнего вида отображения модулей. Нужен человек, кто хорошо разбирается в Joomla

Joomla
12 лет назад
OlgaDoroshina
Ольга 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров