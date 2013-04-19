Добавить pop-up на сайт Bitrix

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка177 просмотров

Необходимо добавить pop-up (всплывающее окно) с формой подписки на сайт, работающий на CMS Bitrix.

Пример pop-up - http://internetsales.pro/, http://www.rubulat.ru/

Рассылка работает на justclick.

Сайт - http://formula.nsk.ru/

12 лет назад
formulau
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров