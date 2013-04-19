Необходимо добавить pop-up (всплывающее окно) с формой подписки на сайт, работающий на CMS Bitrix. Пример pop-up - http://internetsales.pro/, http://www.rubulat.ru/ Рассылка работает на justclick. Сайт - http://formula.nsk.ru/
Шаблон J!2.5 + VM2.0
Шаблон по верстке. Простой дизайн.
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