Нужно перевести сайт http://www.pit-box.ru/ на систему управления Drupal. Полностью… Около 30 страниц + наверное нужно будет добавить нормальную фото и видеогалерею, нормальные новости, RSS. Переносить необходимо с контентом, также сохраняем дизайн и функционал + адреса ...
Поддержка сайта на Вордпрессе
Добрый день! Есть несколько сайтов на вердпрессе и DLE. необходимо стартовое изменение и настройка, а также дальнейшее обслуживание проектов. Оплата сдельная, в дальнейшем возможна постоянная плата помесячно по согласованию.
Заявки фрилансеров
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