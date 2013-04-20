Поддержка сайта на Вордпрессе

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок157 просмотров

Добрый день! Есть несколько сайтов на вердпрессе и DLE. необходимо стартовое изменение и настройка, а также дальнейшее обслуживание проектов. Оплата сдельная, в дальнейшем возможна постоянная плата помесячно по согласованию.

DLEWordPress
12 лет назад
evgenyj1
52 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров