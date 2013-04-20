Правка кода сайта на Joomla 2.5

Здравствуйте!

Требуется работа по чистке кода на сайте megapolisexpert.ru. Нужно убрать все лишнее, подготовить сайт для поисковых машин. Есть страницы, где начало не с текста, а с кода модуля, что нужно править. Все остальное в личку.