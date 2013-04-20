Правка кода сайта на Joomla 2.5

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Закрыт4 заявки146 просмотров

Здравствуйте!

Требуется работа по чистке кода на сайте megapolisexpert.ru. Нужно убрать все лишнее, подготовить сайт для поисковых машин. Есть страницы, где начало не с текста, а с кода модуля, что нужно править. Все остальное в личку.

Joomla
12 лет назад
megapolisexpert
Максим 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров