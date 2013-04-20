Перенести сайт на 1с битрикс на kheujq хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок126 просмотров

1С-Битрикс: Управление сайтом 12.0.10

Требуется перенести сайт с одного хостинга на другой с помощью резервного копирования или с помощью внутрених функций, или при помощи бекапа файлов + базы на уровне хостинга.

Работа не сложная, просто самому времени нет щас заниматься

12 лет назад
maximm
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров