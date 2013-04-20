Нужно перевести сайт http://www.pit-box.ru/ на систему управления Drupal. Полностью… Около 30 страниц + наверное нужно будет добавить нормальную фото и видеогалерею, нормальные новости, RSS. Переносить необходимо с контентом, также сохраняем дизайн и функционал + адреса ...
Перенести сайт на 1с битрикс на kheujq хостинг
1С-Битрикс: Управление сайтом 12.0.10
Требуется перенести сайт с одного хостинга на другой с помощью резервного копирования или с помощью внутрених функций, или при помощи бекапа файлов + базы на уровне хостинга.
Работа не сложная, просто самому времени нет щас заниматься
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