Перенести сайт на 1с битрикс на kheujq хостинг

1С-Битрикс: Управление сайтом 12.0.10

Требуется перенести сайт с одного хостинга на другой с помощью резервного копирования или с помощью внутрених функций, или при помощи бекапа файлов + базы на уровне хостинга.

Работа не сложная, просто самому времени нет щас заниматься