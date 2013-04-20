Модуль тестирования для Drupal 6

Нужно разработать модуль для Drupal 6. Выводится список тем, доступных для конкретной учетной записи. Всего 8 тем, изначально доступна одна первая и тест к ней (10 вопросов по 4 варианта ответов в виде radio-кнопок). После успешного прохождения теста (8 из 10 ответов правильно, желателен вывод по одному вопросу за раз по очереди) открывается доступ к следующей теме, там тоже аналогичный тест, открывающий доступ к следующей теме и т.д. СУБД - mysql.