Модуль тестирования для Drupal 6

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки130 просмотров

Нужно разработать модуль для Drupal 6. Выводится список тем, доступных для конкретной учетной записи. Всего 8 тем, изначально доступна одна первая и тест к ней (10 вопросов по 4 варианта ответов в виде radio-кнопок). После успешного прохождения теста (8 из 10 ответов правильно, желателен вывод по одному вопросу за раз по очереди) открывается доступ к следующей теме, там тоже аналогичный тест, открывающий доступ к следующей теме и т.д. СУБД - mysql.

DrupalMySQL
12 лет назад
itur
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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