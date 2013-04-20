Drupal 7. Требуются доработки

Самая главная задача сейчас на сайте навигацию выстроить по-человечески.

Есть проблема при подсветке меню. Когда заходим в рубрику блога, то она подсвечивается в меню. Как только заходим в статью, подсветка исчезает.

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ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь

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