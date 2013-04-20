Drupal 7. Требуются доработки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка134 просмотра

Самая главная задача сейчас на сайте навигацию выстроить по-человечески.

Есть проблема при подсветке меню. Когда заходим в рубрику блога, то она подсвечивается в меню. Как только заходим в статью, подсветка исчезает.

сайт www_jnetwork_kz

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь

скайп yakooobin

Drupal
12 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров