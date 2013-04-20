Расширенный поиск (рубрикатор) на битрикс. Редакция «Малый бизнес»

Основная задача - Сделать страницу с Расширенным рубрикатором. Страница открывается при клике на баннер «Расширенный поиск»

Настроить этот рубрикатор.

Адрес сайта в прикрепленном файле.

Пример рубрикатора: http://www.bestwatch.ru/advSearch.phtml?fromOld=1. По функционалу и визуальному расположению он должен быть именно таким.

Все значения рубрикатора уже проставлены в свойствах товара. По контенту порядка 50% уже внесены. Сейчас вносятся остальные 50%

Этап №2

1) В правой колонке между часами и Ириной Соловьевой – нужно вставить карточку товара с заголовком «Товар дня!» (см.скриншот)

2) На вкладке «Выбор по параметрам (под слайдером) нужно добавить два окошка выбора: 1) мужские 2) женские. (см.скриншот)

Эти окошки должны быть на "первом экране" без разворачивания дополнительных параметров. Естественно должно смотреться аккуратно и гармонично.

2) В левой колонке нужно разместить сокращенный выбор по параметрам (см.скриншот) пример http://www.alltime.ru/ правый верхний угол между навигационным и товарным меню (см.скриншот)

Оплата 2 000 руб. СБР. Срок до 22.04. До 15.00 мск