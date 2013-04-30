Необходимо сделать на битрикс по ТЗ сайт, аналог сайта http://www.trulia.com/ ТЗ для программирования полностью готово. В настоящий момент рисуют дизайн. Стоимость и сроки от и до - указывайте ...
Создание сайта по готовой верстке на MODx
Всем привет!
Есть верстка сайта-визитки компании по изделиям из камня. Требуется натяжка и настройка на базе MODx, установка у хостера.
Макеты во вложении:
1. Главная. Два слайдера с ссылками, общая инфа.
2. Несколько типовых текстовых страниц с разделами-табами
3. Каталог камня
4. Контакты.
Дополнительные требования: возможность задать ЧПУ (человеко понятные урлы), уникальные метатеги, редактирования статической информации через админ часть, редактирование каталога, форма обратной связи с отправкой на почту админа и клиента.
Прошу указывать бюджет и сроки.
С уважением.
Выбранный исполнитель
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