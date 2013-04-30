Создание сайта по готовой верстке на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок135 просмотров

Всем привет!

Есть верстка сайта-визитки компании по изделиям из камня. Требуется натяжка и настройка на базе MODx, установка у хостера.

Макеты во вложении:

1. Главная. Два слайдера с ссылками, общая инфа.

2. Несколько типовых текстовых страниц с разделами-табами

3. Каталог камня

4. Контакты.

Дополнительные требования: возможность задать ЧПУ (человеко понятные урлы), уникальные метатеги, редактирования статической информации через админ часть, редактирование каталога, форма обратной связи с отправкой на почту админа и клиента.

Прошу указывать бюджет и сроки.

С уважением.

MODX
12 лет назад
atommal
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alex-m1991
Александр 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$150
4 дня
Саша отличный исполнитель. Не пропадал, сделал все быстро и качественно, вносил без вопросов требуемые корректировки. Всем рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством.Все вопросы решались быстро и чётко,поэтому было легко работать.В дальнейшем буду рад сотрудничать!

Заявки фрилансеров

alex-m1991
Александр 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад