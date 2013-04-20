Верстка шаблона под Joomla 3.0

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки163 просмотра

Требуется сверстать макет под Джумла 3 повторив визуальное оформление выбранного макета, готового. И настроить К2 для отображения продукта.

Подробности в личку.

Срок до среды.

Joomla
12 лет назад
vinweb
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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