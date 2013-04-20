Перенос сайта с joomla 1.5 на 2.59

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок152 просмотра

Сайт регулярно заражают вирусами, так что нужно обновить версию и перенести весь контент.

Простенький магазин на joomla + virtuemart.

Joomla
12 лет назад
greebn9k
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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