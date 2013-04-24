Здравствуйте. Требуется перенести сайт с Joomla на Drupal Сайт в даный момент имеет простенький уникальный дизайн в 3 колонки, в друпале надо будет использовать http://drupal.org/project/tb_purity_starter с некоторыми настройками (логотип, ...
Настроить вывод ЧПУ
Требуется настроить наилучшим образом вывод ЧПУ на сайте (Joomla 2.5). Вероятно установить и настроить плагин sh404SEF. Консультация по перенааправлению старых ссылок
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