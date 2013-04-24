Настроить вывод ЧПУ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок166 просмотров

Требуется настроить наилучшим образом вывод ЧПУ на сайте (Joomla 2.5). Вероятно установить и настроить плагин sh404SEF. Консультация по перенааправлению старых ссылок

Joomla
12 лет назад
krt
64 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

AmigoRzn
Роман 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$50
1 день
Все что требовалось, сделано. Человек разбирается в своем деле, относится к заданию ответственно, всегда на связи, корректен в общении. Рекомендую.
Человек знает что хочет, приятен в общении и в поступках. спасибо

Заявки фрилансеров

AmigoRzn
Роман 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад