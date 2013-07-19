Перенос сайта с Joomla на Drupal

Здравствуйте.

Требуется перенести сайт с Joomla на Drupal

Сайт в даный момент имеет простенький уникальный дизайн в 3 колонки, в друпале надо будет использовать http://drupal.org/project/tb_purity_starter с некоторыми настройками (логотип, картинка на витрине сайта).

Требуется перенести порядка 20-30 текстовых страниц с inline изображениями (каждое изображение по клику увеличивается - можно подключить любой *box модуль друпала на ваше усмотрение), форму обратной связи (в друпале - webform) ну и собственно структуру сайта - там пара менюшек.

Сроки, цены?