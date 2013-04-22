Ищем специалистов, работающих с современными СMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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В связи с расширением команды разработчиков в теме интернет-проектов, ищем специалистов, работающих с современными CMS: Joomla,Wordpress, Drupal, Bitrix...Также интересно будет узнать про ваши смежные знания - например способности верстальщика, а также посмотреть портфолио. В перспективе при нахождении взаимопонимания, интересует долговременное сотрудничество.

DrupalJoomlaWordPress
12 лет назад
yelyel
Князев 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров