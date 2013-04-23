Добавить короткое описание на базе wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки122 просмотра

Во время переноса сайта из зоны разработки пропало короткое описание у товарного предложения (под названием в каталоге на главной).

Сайт на вордпресе, адрес ikonarf.ru

Это опасание есть у каждого товара, таже цсс стиль под него остался, надо его вернуть.

Связь по скайпу aiardalin

WordPress
12 лет назад
aardalin
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

r_alex_b
Алексей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Задача была полностью выполнена, благодарю!
Приятно иметь дело

Заявки фрилансеров

r_alex_b
Алексей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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