Добавить короткое описание на базе wordpress

Во время переноса сайта из зоны разработки пропало короткое описание у товарного предложения (под названием в каталоге на главной).

Сайт на вордпресе, адрес ikonarf.ru

Это опасание есть у каждого товара, таже цсс стиль под него остался, надо его вернуть.

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