Фотогалерея на DLE

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка89 просмотров

Необходимо внедрить галерею на сайт DLE (9.0)

Возможно использование уже готовых модулей галереи. Галерея должна быть доступна только зарегистрированным пользователям. У каждого юзера своя галерея, доступная из профиля пользователя.

Примеры работы галерей: www.meendo.net (идеально), http://www.gorod.cn.ua/gallery.html (вполне сойдет) и т.д.

Указывайте сроки и стоимость. Если сработаемся - долгосрочное сотрудничество.

DLE
12 лет назад
bagus87
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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