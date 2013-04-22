Требуется перенести сайт с Joomla на 1с битрикс Битрикс лицензионный, куплен, версия Стандарт. После переноса код сайта должен быть валидным по валидатору w3c и не иметь ошибок.
Нужно сделать на сайте функцию оформления заказов
нужно сделать на сайте функцию оформление заказов через корзину Cms Joomla
задание в приложение от вас сроки и бюджет
Заявки фрилансеров
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