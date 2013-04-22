Создание мультиязычной сети (wordpress multisite)

Здравствуйте сообщество Weblancer!

Меня зовут Илья, я ищу программиста готовым хорошо выполнить свою работу.

Требуется сборка и настройка проекта на вордпрессе.

Минимум кода, максимум готовых бесплатных решений (плагинов).

Краткая информация:

Необходимо создать сеть сайтов (домен с поддоменами) на wordpress.

Основные требования:

— установка англоязычного вордпресс (после настройки qtranslate включим перевод админки с его помощью)

— мультиязычность, (скорее всего qtranstale) + подключить вывод текстов самой темы на мультиязычность. Языковые наборы я дам. Основной яызк - русский;

— агрегацию записей подсайтов на главной странице основного домена;

— поставить и настроить WP-Filebase Download Manager;

— поставить и настроить RSS (для главного домена и для поддоменов);

— поставить и настроить плагин рейтинга WP-PostRatings;

— установка и настройка капчи для комментов;

— поставить и настроить AllinOneSeoPack;

- поставить и настроить AdThis;

Предоставляется тема оформления, содержащая оформление большинства элементов. Оформление недостающих элементов беру на себя.

Готов к разговору, предоставлению подробной информации и компромиссу.

Большим плюсом будет наличие ссылок в «портфолио» на схожие проекты.

Ориентируюсь на бюджетный вариант.

Подробное ТЗ предоставлю лично.

Для связи со мной, и обсуждения цены пожалуйста оставьте свои контакты в теме обсуждения.

Или напишите в skype: duke_unfatalist, или на почту: [email protected]