CMS/Скрипт HYIP проекта

Добрый день, необходим функциональный скрипт или цмс хайп проекта. Возможно покупка за бугром + дальнейшее модицифирование. Может есть команды, которые сталкивались с разработкой. Те, кому это интересно или знают - отвечайте в проекте и пишите контактные данные.