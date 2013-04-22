Редактирование сайта wordpress

Необходимо срочно, за 10-12 часов "приукрасить" сайт на wordpress (верстка и вывод новостей)

Несколько незначительных правок.

У исполнителя в портфолио должны быть работы на данной cms и не менее 10 положительных отзывов.

У кого сегодня нет времени на работу, пожалуйста не подавайте заявки.