Здравствуйте сообщество Weblancer! Меня зовут Илья, я ищу программиста готовым хорошо выполнить свою работу. Требуется сборка и настройка проекта на вордпрессе. Минимум кода, максимум готовых бесплатных решений (плагинов). Краткая ...
Редактирование сайта wordpress
Необходимо срочно, за 10-12 часов "приукрасить" сайт на wordpress (верстка и вывод новостей)
Несколько незначительных правок.
У исполнителя в портфолио должны быть работы на данной cms и не менее 10 положительных отзывов.
У кого сегодня нет времени на работу, пожалуйста не подавайте заявки.
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