Здравствуйте сообщество Weblancer! Меня зовут Илья, я ищу программиста готовым хорошо выполнить свою работу. Требуется сборка и настройка проекта на вордпрессе. Минимум кода, максимум готовых бесплатных решений (плагинов). Краткая ...
Ротация текста в Joomla
Внизу на сайте funny - soap .ru расположен блок "Это интересно". Нужно установить модуль или подстроить так, чтобы мы туда загрузили 10-15 кусков разных текстов и они ротировались.
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