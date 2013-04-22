Подкорректировать структуру сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки142 просмотра

Есть новый сайт на UMI.CMC.

Структура разработана, но она как то криво отображается. Нужно все подладить, чтобы отображение шло корректно.

Желательно выполнить работу в кратчайшее время.

12 лет назад
masqnq
61 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров