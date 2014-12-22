Верстка и программирование на Joomla 3

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки212 просмотров
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Администрация фриланса, файлы залиты внешней ссылкой из за большего размера чем можно загрузить сюда!

Нужно срочно сверстать и запрограммировать корпоративный сайт. Ранее с предоплатой взялся человек и больше чем за 2 недели так и не сделал даже главную! Сайт находится тут http://videonova.realsoft.pro

Весь дизайн находится тут https://yadi.sk/d/caTF5NladYgvA

Обязательно указывайте реальные сроки и бюджет!

Joomla
9 лет назад
gdsx10
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
zaycevdesign
Станислав 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$150
20 дней
НЕ СОВЕТУЮ РАБОТАТЬ С ЭТИМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ!!! Обратился к этому исполнителю доделать ранее начатый проект другим "горе" исполнителем. Первый исполнитель протянул больше месяца и бросил проект сделав только главную страницу и этот оказался еще не лучше!!! Заплатил ему предоплату 50% и пообещал еще премию 5т.р за быструю работу! По срокам проект сделал на 2 недели позже и бросил не доделав до конца! Каждый день видел, что он сидит на веблансере в поисках новых проектов! По несколько раз просил человека открыть исходники дизайна и сделать самостоятельно правки по ним! Каждый раз он писал, что все проверил и можно тестировать и каждый раз, я делал ему новый список правок со скриншотами (примеры ниже). В итоге только по одной главной странице выплывали каждый день одни и те же правки! Переписка из скайпе: где все отступы вообще в дизайне у тебя? http://joxi.ru/9E2pegVH77QYAY [10:11:43] Дмитрий: http://joxi.ru/lJ2b4l9H00Dlr6 [10:13:12] Дмитрий: http://joxi.ru/gkrDqD8uKKl9mp [10:15:17] Дмитрий: http://joxi.ru/j1A5ZpyUDD3lrE [10:16:00] Дмитрий: http://joxi.ru/QY2Le0yH77laA6 [10:18:11] Дмитрий: http://joxi.ru/lbrRe6LH77WjA1 [10:20:19] Дмитрий: http://joxi.ru/jnAyY8Btgg6XAZ [10:22:26] Дмитрий: http://joxi.ru/vDr83EvcoogoA6 Этот список правок только на главной странице и после нескольких дней правок ранее!!! По функционалу претензий не меньше и очень многое не работает или работает не корректно! НЕ СОВЕТУЮ РАБОТАТЬ С ДАННОЙ ЛИЧНОСТЬЮ!
Заказчик крайне не адекватный, не рекомендую с ним работать, потеряете время и деньги. Ниже поймете, почему: При постановке задачи, были указаны краткие сроки разработки сайта. После моей просьбы, выслать ТЗ на проект, заказчик отказался его выслать, сославшись на макеты. Верстка и программирование сайта, была выполнена в оговоренные сроки, после чего заказчик,ПРОПАВ на 4 дня, отправил мне список корректировок, которые заключались в незначительной правке макета. Данные правки я начал реализовывать. Т.к. сайт был готов более, чем на 90%, я попросил произвести вторую часть оплаты, на что получил отказ без пояснения причины. Далее заказчик повел себя КРАЙНЕ НЕАДЕКВАТНО, а именно: ежедневно в переписке использовал НЕЦЕНЗУРНЫЕ выражения в мой адрес, также неоднократно (с самого начала работы над проектом), угрожал написанием негативного отзыва. Важная деталь, что ранее от данного проекта уже отказался другой исполнитель, теперь понятно по каким причинам. ЗАКАЗЧИК ЯВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДНИКОМ И ссылаясь на это, отказывается оплачивать проект ДАЖЕ поэтапно. После неоднократных оскорблений в мой адрес, я отказался сотрудничать с этим неадекватным заказчиком. Проект был сделан более, чем на 90%, предполагаю, что своими действиями заказчик добивался того, чтобы проект был полностью доделан (внесены финальные правки по дизайну), не собираясь оплачивать мне полную стоимость работы. Что в итоге и получилось. Вся работа велась на площадке заказчика, в итоге вся работа осталась у него, я же не получил оговоренную оплату, потратив 2 недели рабочего времени на данный проект. Если Вам дорого Ваше время и нервы, КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ДАННОГО ЗАКАЗЧИКА. Заказ не оплачен, время - потеряно! http://joxi.ru/a2X7gJwHpxz7mg Несколько раз предлагал обсудить доработки голосом, т.к. не было ТЗ, на что неоднократно получал отказ: http://joxi.ru/v297zkgHjEvdrG http://joxi.ru/823gMRyTwEBQ2O http://joxi.ru/DmB75M9H6XDx2P
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