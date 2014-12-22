Верстка и программирование на Joomla 3

Администрация фриланса, файлы залиты внешней ссылкой из за большего размера чем можно загрузить сюда!

Нужно срочно сверстать и запрограммировать корпоративный сайт. Ранее с предоплатой взялся человек и больше чем за 2 недели так и не сделал даже главную! Сайт находится тут http://videonova.realsoft.pro

Весь дизайн находится тут https://yadi.sk/d/caTF5NladYgvA

Обязательно указывайте реальные сроки и бюджет!