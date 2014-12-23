Сделать сортировку-фильтр записей на Wordpress

$30
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки131 просмотр
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На главной странице сделать подбор обогревателей по параметрам (которые есть на скрине и в прикрепленном файле)

Результатом выбранных пользователем параметров должна быть кликабельная превью записи.

Параметры к записи будут прикрепляться с помощью произвольных полей (модуль).

Сайт находится по ссылке http://ensa.reclamare.ua

WordPress
9 лет назад
reclamare
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
bdveaceslav
34 годаМолдова
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за интересное и четкое задание ;) Обращайтесь еще.
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