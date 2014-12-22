Верстка (редизайн) под DLE

Необходимо отверстать простенькую страницу или провести редизайн под DLE по имеющемуся макету.

Сделать редизайн сайта в текущей цмс сохраняя структуру, текста и функционал и залить на хостинг.

Чтоб все работало так же как на старом сайте, только с новым "продающим" дизайном

http://settrading.ru/ - оригинальный сайт

Оплата после демонстрации.

Бюджет не большой - 36 долларов