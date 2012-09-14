Ivserkor

Иван Ivserkor

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

менеджмент

проектирование интерфейсов

дизайн

верстка

видеоролики

интернет-торговля

  • Netcat 4.7. – каталог товаров + пара страниц

    $55

    Всем привет, надо настроить каталог товаров, суть такова: Есть страница товара, к примеру резиновый мяч: 1. У резинового мяча есть схематическое изображение 2. Есть ссылки на похожие резиновые мячи 3. ...

    NetCat
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Front-End, Backbone, Marionette, One Page Application

    Приглашаем JavaScript разработчика с опытом client-side разработки на Javascript на проектную работу Вы будете заниматься: Разработкой комплексных решений на Javascript (one-page application, бизнес-логика, обработка данных и пр.); Использовать RESTful-сервисы для клиент-серверного взаимодействия; Участвовать в разработке ...

    JavascriptHTMLRESTSASSBackbone.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Хитрая форма заказа и интеграция с KupiVkredit

    Всем привет. Необходимо сделать следующее: 1. Сверстать форму заказа в соответствии с макетом и ТЗ. 2. Интегрировать на сайт виджет системы KupiVkredit документ описывающий интеграцию прилагается *.docx Рассматриваются предложения только по реализации обоих пунктов. Спасибо.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад