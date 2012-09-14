Всем привет, надо настроить каталог товаров, суть такова: Есть страница товара, к примеру резиновый мяч: 1. У резинового мяча есть схематическое изображение 2. Есть ссылки на похожие резиновые мячи 3. ...
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- $55Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Приглашаем JavaScript разработчика с опытом client-side разработки на Javascript на проектную работу Вы будете заниматься: Разработкой комплексных решений на Javascript (one-page application, бизнес-логика, обработка данных и пр.); Использовать RESTful-сервисы для клиент-серверного взаимодействия; Участвовать в разработке ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Всем привет. Необходимо сделать следующее: 1. Сверстать форму заказа в соответствии с макетом и ТЗ. 2. Интегрировать на сайт виджет системы KupiVkredit документ описывающий интеграцию прилагается *.docx Рассматриваются предложения только по реализации обоих пунктов. Спасибо.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад