Настройка галереи

$5
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Есть сайт на joomla 3

Установлена галерея Unite Responsive Tile Gallery не последней версии.

http://milla.kiev.ua/index.php/portfolio

Галерея разбита на категории.

Проблема в том, что фотографии небольших размеров, при этом галерея грузиться достаточно долго, порядка 1-2 минуты при скорость 100 Мб.

Задача: сделать так, что бы галерея грузилась быстро на мобильных устройствах и стационарных.

Оплата через webmoney по факту выполнения.

Или альтернатива решения, если вы сможете предоставить установочные файлы галереи 6gallery для joomla 3

9 лет назад
sociumit
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка + Drupal

    Ищем разработчика для создания корпоративного сайта со структурой компании, новостями, слайдером, фотогалереей, видео, баннерами. Есть дизайн сайта в psd + ТЗ. Нужно сделать верстку и одеть на drupal. Присылайте заявки, ТЗ в личку.

    Drupal
    Системы управления (CMS)14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка (редизайн) под DLE

    $36

    Необходимо отверстать простенькую страницу или провести редизайн под DLE по имеющемуся макету. Сделать редизайн сайта в текущей цмс сохраняя структуру, текста и функционал и залить на хостинг. Чтоб все работало так же как на старом сайте, только ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • На сайт с bitrix установить и настроить оплату и поиск

    Здравствуйте. 1.На интернет магазин работающий на bitrix требуется установить поиск по магазину. 2.Установить и настроить прием платежей через robokassa.ru. Стоимость работ определяете Вы. В связи с прыгающим курсом оплата возможна только в рублях: Яндекс деньги, Webmoney, оплата на карту Сбербанк.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать сортировку-фильтр записей на Wordpress

    $30

    На главной странице сделать подбор обогревателей по параметрам (которые есть на скрине и в прикрепленном файле) Результатом выбранных пользователем параметров должна быть кликабельная превью записи. Параметры к записи будут прикрепляться с помощью произвольных полей (модуль). Сайт находится по ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка и программирование на Joomla 3

    Администрация фриланса, файлы залиты внешней ссылкой из за большего размера чем можно загрузить сюда! Нужно срочно сверстать и запрограммировать корпоративный сайт. Ранее с предоплатой взялся человек и больше чем за 2 недели так и не сделал ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перенос сайта ucoz на dle

    $100

    Здравствуйте, требуется специалист по переносу сайтов с ucoz на dle, интересует полный перенос включая дизайн. Система ссылок должна остаться такой же как и на юкозе.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать слайдер под DLE и изменить вывод новостей

    Имеются краткие новости, в которых есть описание и 8 изображений одинакового размера. Необходимо сделать: 1. Вывод новости со слайдером, в котором бы отображалась 1 картинка, а при наведении курсора - перелистывались остальные 7 штук. При нажатии - ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад