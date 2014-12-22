Настройка галереи

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Есть сайт на joomla 3

Установлена галерея Unite Responsive Tile Gallery не последней версии.

http://milla.kiev.ua/index.php/portfolio

Галерея разбита на категории.

Проблема в том, что фотографии небольших размеров, при этом галерея грузиться достаточно долго, порядка 1-2 минуты при скорость 100 Мб.

Задача: сделать так, что бы галерея грузилась быстро на мобильных устройствах и стационарных.

Оплата через webmoney по факту выполнения.

Или альтернатива решения, если вы сможете предоставить установочные файлы галереи 6gallery для joomla 3