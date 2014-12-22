Верстка + Drupal

Необходимо отверстать простенькую страницу или провести редизайн под DLE по имеющемуся макету. Сделать редизайн сайта в текущей цмс сохраняя структуру, текста и функционал и залить на хостинг. Чтоб все работало так же как на старом сайте, только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем разработчика для создания корпоративного сайта со структурой компании, новостями, слайдером, фотогалереей, видео, баннерами.
Есть дизайн сайта в psd + ТЗ.
Нужно сделать верстку и одеть на drupal.
Присылайте заявки, ТЗ в личку.
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