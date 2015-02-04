Продолжить перенос сайта на новый шаблон

$55
Системы управления (CMS)Завершен11 заявок211 просмотров
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Есть сайт на джумле с коммерческим шаблоном. Надо перенести на него контент со старого сайта, отключить ненужные модули, включить нужные и т.д. Часть работ уже выполнена, но у исполнителя появились какие-то проблемы и он не может сейчас закончить проект, а скоро надо сдавать.

9 лет назад
Wakis
Иван 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Digital_AK
Георгий 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$53
2 дня
Задание выполнено. Результатом доволен
Всё отлично. Рекомендую как заказчика. Хорошая постановка задачи. Оплата работы тоже без проблем
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