Продолжить перенос сайта на новый шаблон

Есть сайт на джумле с коммерческим шаблоном. Надо перенести на него контент со старого сайта, отключить ненужные модули, включить нужные и т.д. Часть работ уже выполнена, но у исполнителя появились какие-то проблемы и он не может сейчас закончить проект, а скоро надо сдавать.