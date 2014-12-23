Доработка сайта основаного на MODX

Нужно сверстать Лендинг + 2 внутренние страницы. Далее нужно из верстки создать сайт на php (без движка). Из скриптов, только форма обратной связи. Сами макеты: http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i432/1412/6b/4a40600cca3a.png/htm http://f-picture.net/lfp/s014.radikal.ru/i329/1412/e6/469f9fd4ea5e.png/htm http://f-picture.net/lfp/s04.radikal.ru/i177/1412/f9/d54245e7bb7b.png/htm и 404 http://i.shotnes.com/kCb8dbEc В заявках оставляйте сумму и сроки. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо исправить ошибки, доработать готовый функционал, а так-же добавить новый для существующего проекта на CMS MODX. Детальное описание, что необходимо сделать смотрите в аттаче.
По срокам и бюджету,- жду ваши комментарии.
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