Поставить готовый шаблон jsn kido pro на Joomla 3.3

$20
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок139 просмотров
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1.Необходимо поставить шаблон http://demo.joomlashine.com/joomla-templates/jsn_kido/pro/

Он уже установлен, сайт работает. Суть состоит в том, чтобы шаблон отображался корректно.

2. Также требуется консультация по Joomla 3.3, в частности по импорту каталога товаров и переноса другого контента на сайт.

3. Добавить телефон с картинкой в правом верхнем углу.

Joomla
9 лет назад
BelkaAnastasiya
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
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