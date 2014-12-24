Поставить готовый шаблон jsn kido pro на Joomla 3.3

1.Необходимо поставить шаблон http://demo.joomlashine.com/joomla-templates/jsn_kido/pro/

Он уже установлен, сайт работает. Суть состоит в том, чтобы шаблон отображался корректно.

2. Также требуется консультация по Joomla 3.3, в частности по импорту каталога товаров и переноса другого контента на сайт.

3. Добавить телефон с картинкой в правом верхнем углу.