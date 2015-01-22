Оптимизация под OpenCart

Приветствую уважаемые фрилансеры.

Есть уже готовый функционирующий сайт. Нужно его переделать под OpenCart с учетом того, что шаблон должен быть responsive. Шаблон должен быть собран согласно стандартам HTML5 и CSS3, а также должен современным стандартам W3C.

Адрес сайта и исходники в псд имеются, в случае нехватки каких-либо материалов - это будет выполнено с моей стороны и отправлено Вам в кратчайшие сроки.

Пожалуйста бюджет и сроки. Убедительная просьба сразу оставляйте примеры работ

Всем удачи