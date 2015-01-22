Небольшая работа на готовом сайте на Drupal

Требуется установить купленный шаблон на shop-script 5. Сделать нужно до утра. Пишите цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сломалась форма поиска на сайте на Drupal, требуется починка. Также в дальнейшем могут понадобится услуги по мелкой техподдержке сайта.
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