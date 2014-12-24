Поправить меню OpenCart

Требуется натянуть готовую верстку на CMS MODX - главная страница - Портфолио - Команда - Контакты - Статьи (блоговая структура) чтобы при добавлении статьи статья была на перовой позиции по дате.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется поправить меню на Opencart
Подробнее расскажу кандидатам.
Сразу пишите скайп.
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