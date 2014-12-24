1.Необходимо поставить шаблон http://demo.joomlashine.com/joomla-templates/jsn_kido/pro/ Он уже установлен, сайт работает. Суть состоит в том, чтобы шаблон отображался корректно. 2. Также требуется консультация по Joomla 3.3, в частности по импорту каталога товаров и переноса другого контента на сайт. 3. ...
Сделать автоматическую простановку h1 в названиях материалов в Joomla
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Здравствуйте!
Нужно настроить автоматическую простановку заголовков h1 в названиях материалов и категорий. Сайт на Джумле 1.5. Нужно сегодня.
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