Доработка на Drupal

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки174 просмотра
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На доработку крупного проекта нужен программист, немного верстальщик на DRUPAL

главное требование: скорость работы, доступность в сети

оплата будет соизмерима скорости и объему работы

нужно решать достаточно сложные задачи, прошу адекватно оценивать свой уровень и компетенцию

проект срочный (очень срочный), работы много

Drupal
9 лет назад
Drupalproject
Денис 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
9 лет назад
$150
1 день
Очень оперативно и качественно выполнена задача, продолжаем сотрудничество
Все в порядке, благодарю Вас.