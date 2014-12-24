Установить шаблон WordPress на Хостинг.

Привет. Нужен модуль - парсер фильмов. Должен парсить данные с кинопоиска + видео с вк - все в одном модуле. Чтобы парсил в автоматическом режиме сразу большое количество фильмов. Пишем бюджеты и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть запакованный шаблон WordPress c templatemonster.
Необходимо установить его на Хостинг.
Хостинг в РуЦентр.
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