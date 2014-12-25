Доработки на сайте Modx

Интернет-магазин на Simpla CMS. У каждого товара есть свойства в формате '2001-2005, 2006-2010' единым полем. При указании свойства в формате '2001-2005; 2006-2010' экспорт происходит успешно, однако на сайте сейчас все именно через запятую и экспорт (стандартный симпловский, ...
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Мне не очень нравятся как на сайте http://bel-purpur.ru расположены новости и акции, мне кажется, что их надо вообще в другом формате сделать. Может на главной странице сразу, например как здесь: http://www.wildberries.ru
ну чтобы одна большая новость с картинкой, по ней кликаешь попадаешь в каталог
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