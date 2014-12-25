Доработки на сайте Modx

Мне не очень нравятся как на сайте http://bel-purpur.ru расположены новости и акции, мне кажется, что их надо вообще в другом формате сделать. Может на главной странице сразу, например как здесь: http://www.wildberries.ru

ну чтобы одна большая новость с картинкой, по ней кликаешь попадаешь в каталог