Доработка шаблона и установка на Wordpress

Wordpress установлен, доступ к админке и FTP предоставлю. Есть недоверстанный HTML/CSS макет (прилагается).

Необходимо:

1. Макет:

1.1. “прижать” футер к низу экрана, когда контента по высоте меньше, чем на высоту экрана. Когда контента больше чем высота экрана, футер должен располагаться под контентом, т.е. не залипать внизу экрана при прокрутке, а располагаться в самом подвале под основным контентом.

1.2. сверстать простое верхнее меню в строчку, но в заданном стиле

2. Натянуть шаблон на Wordpress:

2.1. верхнее меню настраиваемое (Главная, Статьи, Словарь, Библиотека). Выравнивание меню по центру.

2.2. Главная страница пока пустая

2.3. сделать раздел “Статьи” с краткими анонсами статей

2.4. категории статей в левой колонке

В целом запланирован плавный перевод на Wordpress сайта www.teploobmenka.ru. В будущем будут дополнительные задачи по расширению функционала сайта (каталог предприятий, каталог товаров, доска объявлений и т.д.).

Принимаются предложения по альтернативным CMS c примерами работ и тестовым доступом к системе администрирования.