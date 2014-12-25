Доработка шаблона и установка на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки209 просмотров
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Wordpress установлен, доступ к админке и FTP предоставлю. Есть недоверстанный HTML/CSS макет (прилагается).

Необходимо:

1. Макет:

1.1. “прижать” футер к низу экрана, когда контента по высоте меньше, чем на высоту экрана. Когда контента больше чем высота экрана, футер должен располагаться под контентом, т.е. не залипать внизу экрана при прокрутке, а располагаться в самом подвале под основным контентом.

1.2. сверстать простое верхнее меню в строчку, но в заданном стиле

2. Натянуть шаблон на Wordpress:

2.1. верхнее меню настраиваемое (Главная, Статьи, Словарь, Библиотека). Выравнивание меню по центру.

2.2. Главная страница пока пустая

2.3. сделать раздел “Статьи” с краткими анонсами статей

2.4. категории статей в левой колонке

В целом запланирован плавный перевод на Wordpress сайта www.teploobmenka.ru. В будущем будут дополнительные задачи по расширению функционала сайта (каталог предприятий, каталог товаров, доска объявлений и т.д.).

Принимаются предложения по альтернативным CMS c примерами работ и тестовым доступом к системе администрирования.

WordPress
9 лет назад
hritanze
Илья 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vitaly-go
Виталий 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$30
1 день
После договоренностей исполнитель пропал на пару дней, сроки прошли. Потом появился, извинился, в итоге договорились продолжить. Задание было выполнено менее, чем на половину, оговоренный срок истек, после чего исполнитель снова пропал.
да, пропал, были причины и их разъяснения никому не интересны поэтому и излагать не буду. да не доделал шаблон, но и оплату\предоплату не брал и не просил, странный отзыв, ловите такой же.
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