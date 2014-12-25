Настроить тему OpenCart

Работу нужно выполнить качественно, минимум плагинов (1 можно). Осталось всего ничего, реализовать кастомный вход/регистрацию, вход с помощью соц сетей (плагин), страничку пользователя с возможностью добавить статьи/менять логин, пароль/просмотреть статьи добавленные им. Все. Еще пару мелочей вроде ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://journal.digital-atelier.com/5/ - уже установленная тема которую нужно донастроить.
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