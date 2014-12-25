Немного переделать сайт на CMS Made Simple

Типичный сайт на CMS Made Simple, нужно сделать ТЗ:

1. Сделать 2 формы "заказать звонок" и "задать вопрос" сбоку справа, как у сайта eternit.ru

2. Сейчас на сайте урлы имеют вид http://сайт.ру/index.php?page=название услуги. Нужно включить ЧПУ и изменить адреса этих страниц на http://сайт.ру/название услуги и настроить переадресацию и редирект со старых страниц на новые.

3. Сейчас на сайте верхнее меню выпадающее. Сделать статичным, а выпадающие ссылки оттуда добавить в боковое меню - примерно 14 ссылок.

Жду цену и сроки.