Настройка компонента jbzoo на Joomla

$5
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка151 просмотр
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необходимо настроить использование rel=canonical, а именно:

убрать использование этого тега из страничек генерируемых компонентом.

Например для такой странички: http://www.dnk-diagnostika.ru/analizy-i-tseny/analizy-po-razdelam/femoflor-5.html

Joomla
9 лет назад
anggyre
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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