Настройка компонента jbzoo на Joomla

Требуется обновить Joomla 2.5.7 до 3.4 - на сайте приделано много костылей, - используются сторонние расширения, - в расширениях так же есть правки в коде, - некоторые расширения нас перестали устраивать, нужно найти альтернативу, перенести данные из старого расширения ...
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необходимо настроить использование rel=canonical, а именно:
убрать использование этого тега из страничек генерируемых компонентом.
Например для такой странички: http://www.dnk-diagnostika.ru/analizy-i-tseny/analizy-po-razdelam/femoflor-5.html
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