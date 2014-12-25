Требуется обновить Joomla 2.5.7 до 3.4

- на сайте приделано много костылей,

- используются сторонние расширения,

- в расширениях так же есть правки в коде,

- некоторые расширения нас перестали устраивать, нужно найти альтернативу, перенести данные из старого расширения в новое, или использовать встроенные средства jooomla,

- необходимо уйти от существующих правок в коде joomla, вывести правки в расширения, что бы была возможность обновляться, максимально использовать стандартные функции.

- сохранить ulr, перелинковку, функции, языковую перелинковку, верстку

примеры

* изменен шаблон, его стили и js

* изменены хлебные крошки - добавлено количество отзывов

* Модуль последних комментариев - добавлено название модуля

* Тело статьи - множество изменений по верстке, некоторые можно заметить по русскоязычному тексту или комментариям

* Шаблон комментариев и самой формы комментария и дополнительные файлы каркаса комментариев, внесены версточные и текстовые изменения

* добавлена костылем перелинковка языковых версий

предоставляется отдельный домен и хостинг с копией сайта и базы для работы