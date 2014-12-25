Работу нужно выполнить качественно, минимум плагинов (1 можно). Осталось всего ничего, реализовать кастомный вход/регистрацию, вход с помощью соц сетей (плагин), страничку пользователя с возможностью добавить статьи/менять логин, пароль/просмотреть статьи добавленные им. Все. Еще пару мелочей вроде ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется обновить Joomla 2.5.7 до 3.4
- на сайте приделано много костылей,
- используются сторонние расширения,
- в расширениях так же есть правки в коде,
- некоторые расширения нас перестали устраивать, нужно найти альтернативу, перенести данные из старого расширения в новое, или использовать встроенные средства jooomla,
- необходимо уйти от существующих правок в коде joomla, вывести правки в расширения, что бы была возможность обновляться, максимально использовать стандартные функции.
- сохранить ulr, перелинковку, функции, языковую перелинковку, верстку
примеры
* изменен шаблон, его стили и js
* изменены хлебные крошки - добавлено количество отзывов
* Модуль последних комментариев - добавлено название модуля
* Тело статьи - множество изменений по верстке, некоторые можно заметить по русскоязычному тексту или комментариям
* Шаблон комментариев и самой формы комментария и дополнительные файлы каркаса комментариев, внесены версточные и текстовые изменения
* добавлена костылем перелинковка языковых версий
предоставляется отдельный домен и хостинг с копией сайта и базы для работы
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