Не работают шоткоды в теме, wordpess + woocommerce

На сайте под управлением wordpress установлен плагин woocommerce и стандартная тема магазина от разработчиков. Так вот в этой теме не работают шоткоды, например здесь http://rumedik.com/voprosy-otvety

при переключении на другую тему ошибок нет, все работает

Нужно исправить ошибку отображения шоткодов, только без плагинов и без нарушения безопасности сайта.

И еще сайт рабочий, поэтому нужно аккуратно все сделать что бы не нарушить работу

Прислать описание где нашли ошибку, в каких файлах, что было изменено и на какой код.

пишите ваши предложения сюда,

не рассмотрю вашу заявку (удалю сразу) если:

1. кто не укажет сразу цену УДАЛЯЮ из списка

2. пришлет личное сообщение без участие в тендере