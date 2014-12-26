Требуется обновить Joomla 2.5.7 до 3.4 - на сайте приделано много костылей, - используются сторонние расширения, - в расширениях так же есть правки в коде, - некоторые расширения нас перестали устраивать, нужно найти альтернативу, перенести данные из старого расширения ...
Не работают шоткоды в теме, wordpess + woocommerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте под управлением wordpress установлен плагин woocommerce и стандартная тема магазина от разработчиков. Так вот в этой теме не работают шоткоды, например здесь http://rumedik.com/voprosy-otvety
при переключении на другую тему ошибок нет, все работает
Нужно исправить ошибку отображения шоткодов, только без плагинов и без нарушения безопасности сайта.
И еще сайт рабочий, поэтому нужно аккуратно все сделать что бы не нарушить работу
Прислать описание где нашли ошибку, в каких файлах, что было изменено и на какой код.
пишите ваши предложения сюда,
не рассмотрю вашу заявку (удалю сразу) если:
1. кто не укажет сразу цену УДАЛЯЮ из списка
2. пришлет личное сообщение без участие в тендере
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